Cruz erwirbt das für Bohrungen aufgeschlossene ‚Solar Lithium Project‘ in Nevada

16. Juli 2021 – Cruz Cobalt Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A2DMG8) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienkaufvereinbarung zum Erwerb eines für Bohrungen aufgeschlossenen Lithiumprojekts in Nevada unterzeichnet hat. Das Projekt besteht aus 155 zusammenhängenden Claims mit einer Gesamtfläche von 3.100 Acres und birgt gute Chancen auf Lithiumvorkommen. Die Unternehmensführung von Cruz will umgehend eine Bohrgenehmigung beantragen und hofft darauf, so bald wie möglich mit den Bohrungen in diesem Projekt beginnen zu können. Nevada ist die ‚erste Adresse‘ für die Lithiumproduktion in Nordamerika und Cruz freut sich außerordentlich, dieses Projekt zu seinem bereits bestehenden Lithiumsoleprojekt im Clayton Valley in Nevada hinzuzufügen. Das Interesse der Anleger an Lithiumaktien hat vor kurzem gehörig an Fahrt aufgenommen, nachdem viele große Lithiumunternehmen in dieser Woche neue Kursrekorde verbuchen konnten.

Jim Nelson, President von Cruz, erklärt: „Cruz ist in der einzigartigen Lage, möglicherweise von seinen Kobalt- und Lithiumprojekten gleichermaßen profitieren zu können. Cruz verfügt nicht nur über Kobaltprojekte in Ontario und Idaho, sondern auch über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley in Nevada. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, die Zugang zu den tiefstgelegenen Bereichen des einzigen Lithiumsolebeckens in Nordamerika haben. Vor kurzem hat der Energieriese Schlumberger (SLB-NYSE) über seine strategische Partnerschaft mit Pure Energy Ltd. (PE-TSX.v) mit dem Bau einer Pilotanlage für die Verarbeitung von Lithiumsole begonnen, für deren Entwicklung rund 30 Millionen USD aufgewendet wurden und die unmittelbar an das von Cruz betriebene Lithiumprojekt Clayton Valley grenzt. Cruz hat derzeit einen Kassenbestand von rund 1,5 Millionen Dollar, der es dem Unternehmen ermöglicht, den Betrieb umgehend aufzunehmen. Wir stehen kurz vor einem massiven Newsflow und die Unternehmensführung ist nach wie vor zuversichtlich, dass 2021 ein Jahr des Wandels für das Unternehmen werden wird, nachdem Cruz über mehrere, aus strategischer Sicht günstig gelegene Lithium- und Kobaltprojekte mit ethisch vertretbaren Förderquellen in Nordamerika verfügt.“