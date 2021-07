Core One Labs gibt Einzelheiten der Aktienzusammenlegung bekannt, mit welcher den Auflagen der NASDAQ-Börsennotierung entsprochen werden soll

Vancouver, British Columbia, Kanada - 16. Juli 2021 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Börsennotierung im Kapitalmarktsegment von The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) anstrebt, um das Anlegerprofil des Unternehmens zu verbessern und seinen Aktionären eine größere Wertschöpfung zu ermöglichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine Börsennotierung an der Nasdaq (die „Börsennotierung“) dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, seine Geschäftsentwicklung in den Vereinigten Staaten voranzutreiben, und zwar sowohl durch den Zugewinn von institutionellen und privaten Anlegern als auch durch mögliche Fusions- und Übernahmechancen, die eine gute Ergänzung zu den bestehenden Geschäftsbereichen des Unternehmens wären. Diesbezüglich liegt der Schwerpunkt auf der Förderung des sicheren Einsatzes von Psychedelika für medizinische Zwecke zur Behandlung von psychischen und neurologischen Erkrankungen.