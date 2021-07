Für den Moment sind Inflation und Zinswende kein Thema mehr für den Markt. Der Bund Future steigt weiter, die Renditen von Bundesanleihen fallen entsprechend.

Steigende Zinsen sind etwas, worum sich die Anleger wohl erst weit in der Zukunft kümmern wollen. Und das Inflationsgespenst hat seinen Schrecken verloren. Stattdessen sorgen sich die Investoren, die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise könnte schon wieder ins Stocken geraten und der Zenit des Wachstums bereits erreicht sein, auch bei den Unternehmensgewinnen. Zwar bedeutet auch geringeres Wachstum immer noch Wachstum, dennoch könnte sich im Gleichklang auch der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten abflachen, was sich ja auch schon seit einigen Wochen andeutet.