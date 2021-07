Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax zur Eröffnung fester erwartet ++ Autoabsatz: Erholung verliert an Dynamik ++ Netflix geht neue Wege ++ Konjunkturbarometer Alcoa.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





> MÄRKTE & KURSE | Die großen US-Indizes gerieten am Donnerstag unter Druck und konnten die Rekordjagd der Vortage nicht fortsetzen. Die zunehmende Inflation und Befürchtungen über eine Abschwächung der US-Konjunktur drückten auf die Stimmungslage. Der Dow Jones schloss 0,22 leichter bei auf 34.855 Punkten. Der S&P 500 gab sogar 0,70 % auf 4.343,87 Punkte ab. Noch stärker runter ging es für den Nasdaq 100, der 1,08 % auf 14.738,97 Punkte abgab. An den deutschen Börsen dürfte der Dax nach Einschätzung der Marktteilnehmer zur Eröffnung fester tendieren. Am Donnerstag hatten die Sorgen über die Ausbreitung der Delta-Variante den deutschen Leitindex um 1 % gedrückt. Die Nachfrageerholung der Automobilindustrie ist im Juni weiter abgeflaut. Wie der Herstellerverband ACEA heute meldete, stiegen die Neuwagenzulassungen in der EU im Juni um 10,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Mai waren die Neuwagenzulassungen noch um über 50 % gestiegen. Im ersten Halbjahr legte der Pkw-Absatz in der EU um rund ein Viertel auf 5,4 Mio. Autos zu. Die stärkste Nachfragerholung wies dabei Italien (+ 51 %) aus, gefolgt von Spanien (+34 %) und Frankreich (+29 %). In Deutschland erholte sich der Absatz in den ersten sechs Monaten des Jahres um 15 %.