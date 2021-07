NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy nach einer Gewinnwarnung durch Siemens Energy von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Rückschlag bei der Windkrafttochter mache den Investmentansatz für den Energietechnik-Konzern noch komplizierter, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte sein Modell für Siemens Energy rechnerisch an den Wertverlust der Gamesa-Aktien an./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 00:20 / BST

