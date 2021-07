FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 15 auf 12 Euro gesenkt. Der Stahlhändler dürfte zwar im ersten Halbjahr eine außerordentlich positive Ergebnisentwicklung verzeichnet haben und könnte 2021 einen Ergebnisrekord erzielen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen kurzfristiger Preisrisiken und angesichts der sehr guten Kursentwicklung seit dem vierten Quartal 2020 strich der Experte nun aber seine Kaufempfehlung./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 07:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 07:49 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------