Aktien Frankfurt Eröffnung Dax legt nach Rücksetzer am Vortag leicht zu Der Dax hat sich am Freitagmorgen nach dem schwachen Vortag stabilisiert. Kurz nach dem Handelsstart legte der deutsche Leitindex 0,20 Prozent auf 15 660,72 Punkte zu, nachdem er am Vortag ein Prozent verloren und so sein Rekordniveau vorerst …