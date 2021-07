Freitag heißt für die Aktienmärkte mit schöner Regelmäßigkeit: VIX-Crush - also ein fallender VIX, meist einhergehend mit steigenden Kursen der Märkte. Heute kommt für die Aktienmärkte noch der kleine Verfall hinzu

Freitag heißt für die Aktienmärkte mit schöner Regelmäßigkeit: VIX-Crush - also ein fallender VIX, meist einhergehend mit steigenden Kursen der Märkte. Heute kommt für die Aktienmärkte noch der kleine Verfall hinzu: zum Handelsende hin dürften die Market Maker ihre Absicherungs-Positionen auflösen. Gestern ein schon länger nicht mehr gesehenes Bild: die großen Tech-Werte wie Amazon und Apple schwächer, während Value meist zulegen konnte (daher der Dow Jones im Plus). Die Märkte scheinen neue Weichen zu stellen: es ist nicht mehr die Angst vor Inflation, sondern die Sorge, dass der Hochpunkt der Konjunktur und der Unternehmensgewinne bereits überschritten ist, so laut Umfrage der Bank of America unter großen Fondsmanagern..

Das Video "VIX-Crush-Freitag und kleiner Verfall!" sehen Sie hier..