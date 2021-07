---------------------------------------------------------------------------

M1 Kliniken AG führt erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2021 durch



Berlin, 16. Juli 2021 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat am 14.07.2021 erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2021 abgehalten.

Nach den Corona-bedingten Einschränkungen des Vorjahres sieht der Vorstand zuversichtlich auf die Entwicklung der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr und der weiteren Zukunft.



In seinem Vortrag gab der Vorstand zunächst einen Abriss über die durchaus erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020, in dem durch die behördlichen Lockdown-Anordnungen erhebliche Einschränkungen der Geschäftstätigkeit zu verkraften waren. Der Vorstand zeigte sich aufgrund der jeweils sehr schnellen Erreichung sehr hoher Auslastungsquoten nach Wiedereröffnung der Fachzentren überzeugt davon, dass die Corona-Pandemie mittel- und langfristig keinen negativen Einfluss auf die weitere Geschäftsentwicklung der M1 entfalten werde. Als erstes Zwischenziel sollen zum Jahresende 2021 insgesamt circa 50 Fachzentren betrieben werden.

Der Vorstand erläuterte ebenso nochmals die Hintergründe für die zum Geschäftsjahreswechsel 2020/21 bestehende Beteiligung von gut 75% an der Haemato AG. Neben einer Fokussierung der Geschäftstätigkeit beider Gesellschaften soll das Eigenmarkengeschäft im Bereich der Ästhetischen Medizin ausgebaut werden.



Bei der Hauptversammlung waren insgesamt 77,5 % des Grundkapitals vertreten. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020, die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2021. Die Beschlussfassung zu allen Tagesordnungspunkten kam mit breiten Mehrheiten zustande.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse wurden unter:

https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html veröffentlicht.

Über die M1 Kliniken AG



Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 40 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1 Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England, Kroatien und Australien aktiv. Mit Ihrer seit Mitte 2020 bestehenden Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen.

Kontakt:

M1 Kliniken AG

Dr. Walter von Horstig, Vorstand

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

E-Mail: ir@m1-kliniken.de



