DAX: Wieder Mitte Juli ein Hoch markiert?

Der DAX hat nach den kaum noch vorhandenen Kursbewegung der vergangenen beiden Handelstage gestern mal wieder etwas Schwung aufgenommen. Dabei entschied er sich für die Unterseite. Auf rund 1 % summierten sich der Verlust. Angesichts der vorangegangenen Kursgewinne ist das eigentlich noch kein Beinbruch. Doch da der DAX an den vergangenen beiden Handelstagen am Hoch des 14. Juni hängen geblieben war (siehe rote Ellipse im folgenden Chart), ist er nun von dieser wichtigen Kursmarke nach unten abgeprallt und in seine jüngste Seitwärtsrange zurückgefallen (oberes gelbes Rechteck).