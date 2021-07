---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



HPS Home Power Solutions gibt Teilnahme an der Clean Equity Monaco und Nominierung für den smarter E AWARD bekannt



Berlin, 16. Juli 2021 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter von picea, dem weltweit ersten Solar-Wasserstoff-Kraftwerk für das Eigenheim zur netzunabhängigen und CO2-freien Stromversorgung, gibt ihre Teilnahme an der Clean Equity Konferenz in Monaco sowie ihre Nominierung für den smarter E AWARD in der Kategorie "Smart Renewable Energy" bekannt.

"Wir freuen uns über unsere erstmalige Teilnahme an der Clean Equity in Monaco, eines der wichtigsten Events in Europa für nachhaltige Innovationen. Die Gelegenheit, Interessenten, Stakeholdern und Investoren unser weltweit einzigartiges und CO2-freies Energieversorgungssystem picea für Eigenheime vorzustellen und gemeinsam unsere Vision sauberer Energie für Strom, Wärme und Mobilität für jedermann zu teilen, ist für uns eine sehr wichtige Möglichkeit Netzwerke weiter aufzubauen und mit Investoren in den Austausch zu gehen", sagt Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Weiterhin sind wir besonders stolz, in diesem Jahr unter den Finalisten für den Smarter E Award 2021 in der Kategorie "Smart Renewable Energy" zu sein. Wir sehen die Nominierung für diese renommierte Auszeichnung als Bestätigung unserer jahrelangen Entwicklungsarbeit an unserem weltweit einzigartigen wasserstoffbasierten Heimspeichersystem, das mittlerweile erfolgreich in Serienproduktion gegangen und vielfach installiert worden ist."



The Smarter E Award 2021 "Smart Renewable Energy"



Ort: Onlinekonferenz



Preisverleihung: 21.07.21, 15:00 Uhr



The smarter E ist die Innovationsplattform für Veranstaltungen und Themen der neuen Energiewelt.



The Smarter E Award in der Kategorie "Smart Renewable Energy" legt den Fokus auf innovative Lösungen im Bereich Lade- und Energiemanagement sowie auf die Sektorkopplung zur Optmierung der Nutzung von PV-Anlagen. Die Preisverleihung in dieser Kategorie findet online am 21.Juli 2021 um 15:00 Uhr statt.