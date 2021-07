Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

WTI - Unterer Trendkanalbereich erreicht Eine neue Long-Position in Trendrichtung bietet sich nun im Bereich von 71,00/72,00 US-Dollar an. Der Aufwärtstrend ist klar intakt, die nächste Zielmarke wäre im Bereich von 73,00 Dollar am 10er-EMA zu sehen. Trading-Strategie: 1. Long-Position im …