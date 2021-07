Bei aller Kritik erfreut sich die Charttechnik unter Anlegern immer größerer Beliebtheit. Am Mittwoch, den 21. Juli, führt Sie Aktiencoach Maximilian Gamperling von 19 bis 20 Uhr in die Künste dieser Aktienanalyse ein.

Viele Chartbilder von Aktien mögen auf den ersten Blick nicht viel hergeben. Aber mit Hilfe bestimmter Indikatoren am Markt wie Trend- oder Tageslinien lassen sich Entwicklungen einzelner Aktien durchaus antizipieren. Allein kann es schwierig sein, sich in diese Materie einzuarbeiten. Deshalb hat der Smartbroker den erfahrenen Börsen- und Aktiencoach Maximilian Gamperling eingeladen. Im gemeinsamen Austausch bringt der gebürtige Heidelberger Ihnen die Charttechnik näher und steht Ihnen im Web Tutorial mit Rat und Tat zur Seite. Also ergreifen Sie die Chance und erweitern Sie Ihr Wissen rund um die technische Analyse.

