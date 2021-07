WeVee kündigt $7 Mio. Seed-Finanzierung zur Unterstützung der globalen Expansion an

LONDON, 16. Juli 2021 /PRNewswire/ -- WeVee, die erste voll integrierte Plattform für das Leasing von Elektrofahrzeugen, die in Großbritannien (Heimat von Cazoo, Cinch und Carwow) an den Start gegangen ist, wird nach der jüngsten Investitionsspritze, die von zwei führenden deutschen Unternehmern angeführt wird, nun mit 14 Millionen US-Dollar bewertet, um die Expansion der eMobility-Lifestyle-Plattform nach Deutschland und Europa im Laufe des Jahres zu unterstützen.

Die Unterstützung für die weltweite Expansion und Diversifizierung wurde von den in Deutschland geborenen internationalen Wirtschaftsführern Rahmyn Kress und Michael Perschke orchestriert, die zusammen mit WeVee-Gründer Paul Fagan als Mitgründer und Vorstandsmitglieder die globale Expansion der Plattform und die Aktivitäten in allen Märkten außerhalb Großbritanniens vorantreiben.

WeVee wird noch in diesem Jahr in Deutschland an den Start gehen. Laut Kress soll damit Innovation und Unternehmertum zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa gefördert werden, ungehindert durch den Brexit. Kress und Perschke bringen die notwendigen Verbindungen zu Europas führenden Akteuren im Automobilsektor sowie zu einem Kollektiv von europäischen Führungskräften und kooperativen Industriepartnern mit. Im Jahr 2022 folgt dann die Expansion von WeVee nach Frankreich, Italien und Spanien.

Die aktuelle Seed-Investitionsrunde, die durch das weltweite Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge beflügelt wird, bringt die Gesamtbewertung von WeVee auf über 40 Millionen Dollar. Das Angebot der Plattform wird sich auch auf Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motorroller sowie damit verbundene Dienstleistungen, einschließlich Versicherungen, ausweiten.