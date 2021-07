Münchener Verein ist wieder Gesamtsieger in der Kundenorientierung mit siebenmal "sehr gut" / Ergebnis der Wettbewerbsstudie "ServiceAtlas Private Krankenzusatzversicherer 2021"

München (ots) - Die Münchener Verein Krankenversicherung hat in der vom Kölner

"Dass wir die Spitzenposition unter allen getesteten Unternehmen erfolgreichverteidigt haben, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir mit unserenherausragenden Serviceleistungen den Bedarf und die Erwartungen unsererKundinnen und Kunden erfüllen", hebt Dr. Stefan Lohmöller, COO der MünchenerVerein Versicherungsgruppe hervor. "Sehr gefreut hat uns, dass unsere Kundschaftinsbesondere auch unsere Produktleistung und das Preis-Leistungs-Verhältnis mitNote eins bewertet hat."Gesetzlich Krankenversicherte können private Krankenzusatzversicherungenabschließen, um Versorgungslücken, die der gesetzliche Schutz in bestimmtenBereichen offenbart, zu schließen. Dazu gehören beispielsweise bessereLeistungen in der Behandlung oder mehr Komfort bei Klinikaufenthalten. Die Zahlder Krankenzusatzversicherungen stieg 2020 um 2,4 Prozent auf 27,3 MillionenPolicen."Die Top-Bewertungen auch in allen Service-Teilkategorien sind eineBravourleistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu diesemgroßartigen Erfolg erneut beigetragen haben", unterstreicht Rainer Breitmoser,Chief Customer Officer des Münchener Verein. "Wir werden uns auch weiterhinnicht auf unseren Erfolgen ausruhen, sondern jedes Jahr alles dafür tun, derKonkurrenz wieder ein Stück voraus zu sein."Für den Münchener Verein als den Serviceversicherer am Versicherungsmarkt istdas Urteil seiner Kundinnen und Kunden ein besonders wichtiger Indikator fürQualität und Service. "Auch deswegen sind wir besonders stolz, dass wir ausSicht der Kunden erneut in allen Service-Teilkategorien sehr gut sind und damitganz oben stehen", ergänzt Rainer Breitmoser.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154mailto:schuster.johannes@muenchener-verein.dehttp://www.muenchener-verein.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/4970069OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe