(neu: Kurs, Experten und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Höhere Jahresziele von Jenoptik haben die Aktien am Freitag kräftig angetrieben. Seit Februar war es bergab gegangen für die Papiere, nun aber sorgten optimistischere Ziele für einen Kurssprung: Mit Gewinnen von 11,8 Prozent erreichten die Aktien nahe der 27-Euro-Marke ein Hoch seit Ende April. Der Kleinwerte-Index SDax , in den sie enthalten sind, lag derweil leicht im Plus.

Der Umsatz soll in diesem Jahr auf 880 bis 900 Millionen Euro steigen und die operative Marge zwischen 19 bis 19,5 Prozent liegen. Bisher war das Management von einer operativen Marge zwischen 16 und 17 Prozent ausgegangen, während der Umsatz von rund 767 Millionen Euro im Vorjahr um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen sollte. Erste Händlerstimmen lobten vor allem die angepeilte Profitabilität als überraschend anspruchsvoll.