Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.07.2021

Kursziel: 10,00 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



EU drückt bei E-Mobilität weiter aufs Tempo - Rohstoffsicherung dürfte bei OEMs längst auf der Tagesordnung stehen



Die Aktie von Rock Tech Lithium hat sich seit Veröffentlichung unserer Studie Mitte Juni bereits sehr erfreulich entwickelt (+27,6%). Zurückzuführen ist dies u.a. auf das exzellente Sentiment für die Elektromobilität, das durch die jüngste Verschärfung der Klimaschutzziele in der EU und ein spürbar zunehmendes Commitment der OEMs getragen wird.

Rasante Ausrichtung auf Elektromobilität in Europas Politik und Autoindustrie: Mit dem Maßnahmenkatalog 'Fit for 55' hat die EU-Kommission zuletzt neuerliche Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emmissionen vorgestellt. Für die Automobilindustrie ist dabei bis 2035 eine weitere Absenkung des Flottengrenzwerts auf 0g vorgesehen, was faktisch einem Verbot von Verbrennungsmotoren gleichkommt und u.a. vom VDA entsprechend heftig kritisiert wurde. Nichtsdestotrotz entspricht die Zielvorgabe weitgehend der schon heute vorherrschenden strategischen Ausrichtung in der Branche. So haben kleinere Hersteller wie Opel (2028) oder Volvo (2030) bereits ein vorzeitiges Ende der Produktion von Verbrenner-PKWs angekündigt. Die führenden OEMs wie VW (70% Elektroanteil bei Neuzulassungen der Kernmarke bis 2030) oder Daimler (50% bis 2030) beabsichtigen bis Ende der Dekade zumindest eine signifikante Steigerung des Absatzes von Elektroautos in Europa. Die Pläne fußen auf einer offensichtlich stetig wachsenden Beliebtheit der Elektromobilität, die laut VDA mit einem Absatzanteil von 23,6% im Juni einen neuen Jahreshöchststand markierte.



Rohstofflücke quasi unumgänglich: Wenngleich die EU auch die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen in den Bereichen Rohstoffe und Ladeinfrastruktur ins Visier nimmt, dürfte der Technologiewandel im Sektor nicht ohne erhebliche Engpässe bei der Materialbeschaffung vonstattengehen. So rechnet das Center for Automotive Research (CAR) damit, dass aufgrund unzureichend vorhandener Batterie-Basismaterialien wie Lithiumhydroxid allein in den nächsten sechs Jahren weltweit Batteriezellen für fast 15 Mio. Neuwagen fehlen werden. Um die hochgesteckten Ziele in Europas Automobilindustrie überhaupt annähernd erreichen zu können, sind nach Schätzungen von Roland Berger bis 2030 Investitionen von bis zu 135 Milliarden Euro in die Rohstoffversorgung und Zellfertigung notwendig. Zugleich machen Rohstoffe nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) mittlerweile 50 bis 70% der Gesamtkosten bei Lithium-Ionen-Batterien aus. Vor diesem Hintergrund sehen wir zahlreiche Anzeichen dafür, dass sich einige OEMs selbst verstärkt im Rohstoffgeschäft engagieren werden, beispielsweise durch eine direkte Beteiligung an Förderstätten oder Refining-Betrieben. In Bezug auf Rock Tech erwarten wir noch vor der in Q2/22 beginnenden Bauphase des ersten Lithium-Converters den Abschluss konkreter langfristiger Liefervereinbarungen mit einem oder mehreren OEMs. Dies sollte auch die notwendige Anschubfinanzierung für den Anlagenbau und den Produktionsstart in Q4/23 erleichtern und die Visibilität unserer Umsatz- und Ertragsprognosen erhöhen.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 10,00 Euro