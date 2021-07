JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Grace Smalley

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analystin Grace Smalley wertete den neuen Ausblick sowie die vorläufigen Geschäftszahlen des Sportartikelherstellers in einer ersten Reaktion am Freitag positiv. Insbesondere das operative Ergebnis (Ebit) habe die Markterwartungen übertroffen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 08:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 08:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.