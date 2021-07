Anlegerverlag Absturz bei Nel ASA! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.07.2021, 11:32 | 22 | 0 | 0 16.07.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Den heutigen Tag dürften Nel ASA-Aktionäre so schnell nicht vergessen. So wird die Aktie rund sechs Prozent nach unten durchgereicht. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 1,69 EUR zu haben sind. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nel ASA, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Nel ASA rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund zwei Prozent. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 1,65 EUR. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden. Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es beim Einkauf einen kräftigen Bonus. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt. Fazit: Diese Nel ASA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





