Carl Zeiss Now Sees EBIT Margin Significantly Higher Than Previous Forecast After Q3 Beat Autor: PLX AI | 16.07.2021, 11:43 | 43 | 0 | 0 16.07.2021, 11:43 | (PLX AI) – Carl Zeiss Meditec Q3 revenue EUR 430.8 million vs. estimate EUR 311 million.

Revenue benefitted from a rise in recurring revenues as well as a further recovery in demand for equipment

Q3 EBIT EUR 120.1 million

Q3 EPS EUR 0.91 vs. estimate EUR 0.35

Carl Zeiss Meditec FY revenue is now expected to exceed the previous forecast of EUR 1.6 billion

Carl Zeiss Meditec EBIT margin for fiscal year 2020/21 is projected to significantly exceed the previous forecast of 20%

