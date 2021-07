SKODA gewinnt sieben Titel bei der Wahl 'Firmenauto des Jahres 2021' (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Jury aus 165 Flottenexperten wählt sieben Modelle von

SKODA zu den besten Importfahrzeugen im deutschen Flottenmarkt



> SKODA OCTAVIA siegt zum elften Mal als bestes Import-Flottenfahrzeug der

Kompaktklasse



> SKODA SUPERB gewinnt die Mittelklasse-Importwertung und den Titel als bestes

Plug-in-Hybridmodell (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 - 1,2 l/100 km,

CO2-Emissionen kombiniert 33 - 27 g/km) in diesem zentralen Flottensegment





Seite 2 ► Seite 1 von 3

> Mit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ und dem batterieelektrischen ENYAQ iV gewinnen allevier SUV-Modelle von SKODA ihre Klasse als 'Firmenautos des Jahres 2021'SKODA stellt gleich sieben Sieger bei der Wahl 'Firmenauto des Jahres 2021'.SKODA OCTAVIA (Kompaktklasse), SKODA SUPERB (Mittelklasse), SKODA SUPERB iV(Plug-in-Hybride Mittelklasse), SKODA KAMIQ (Kleine SUV und Crossover), SKODAKAROQ (Kompakte SUV und Crossover), SKODA KODIAQ (Midsize-SUV und Crossover)sowie der rein elektrische SKODA ENYAQ iV (Mittelgroße Elektroautos) gewinnenjeweils die Importwertung ihres Segments.Für die renommierte Auszeichnung der Fachzeitschrift 'firmenauto' haben 165Flottenprofis aus den meistverkauften Modellen im deutschen Flottenmarkt diebesten Firmenwagen bewertet und in 20 Kategorien die Sieger gewählt. SKODA ragtmit sieben prämierten Baureihen heraus. Steffen Zöhke, Leiter Flotten,Direktkunden und Remarketing bei SKODA AUTO Deutschland, nahm die Auszeichnungengestern Abend auf dem Flottentag des ETM-Verlags in Stuttgart entgegen."Mit sieben Titeln als Firmenautos des Jahres feiert unsere Modellpalette ihrenbisher größten Erfolg bei dieser angesehenen Expertenwahl. Im gewerblichenEinsatz kommen die typischen SKODA Qualitäten wie überzeugendeWirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit, das hervorragendePreis-Leistungs-Verhältnis sowie das hohe Maß an Sicherheit und Komfort voll zumTragen. Was uns an den Auszeichnungen besonders freut: Im Windschatten unsererErfolgsmodelle OCTAVIA und SUPERB entfaltet unsere Crossover- und SUV-Offensivejetzt auch im Flottenmarkt immer mehr Kraft", unterstreicht Peter Kühl, LeiterVertrieb SKODA AUTO Deutschland.Der SKODA OCTAVIA gewinnt als bestes Import-Flottenfahrzeug der Kompaktklassebereits zum elften Mal seine Kategorie. Die vierte Generation desmeistverkauften Modells von SKODA setzt die beeindruckende Erfolgsgeschichtedieser Baureihe nahtlos fort und bietet mit Plug-in-Hybrid (Kraftstoffverbrauchkombiniert 1,3 - 1,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 30 - 28 g/km),Mild-Hybrid und CNG-Antrieb (Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,7 - 3,4 kg/100 km,CO2-Emissionen kombiniert 100 - 93 g/km) gleich drei alternative