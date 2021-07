Kabinettsbüro organisiert Society 5.0 Expo, um Japans fortschrittliche Technologien und Errungenschaften zu präsentieren Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 16.07.2021, 11:52 | 52 | 0 | 0 16.07.2021, 11:52 | Das Kabinettsbüro der japanischen Regierung gab bekannt, dass es die Society 5.0 Expo gemeinsam mit der Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) ab dem 15. Juli in der TOKYO SKYTREE TOWN in Tokio, Japan, organisieren wird. Dies wird voraussichtlich Japans erste große Messe sein, die sich auf Society 5.0 konzentriert. Die Expo wird auch online mit mehrsprachigen Erklärungen für das globale Publikum zu sehen sein. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210716005131/de/ [From upper-left] SHINKAI 6500, HAYABUSA2, Wearable Cyborg, Active scope camera for rescue [From lower-left] Ultra-thin and flexible tough polymer, Rescue robot, Small synthetic-aperture radar satellite (SAR), Communication robot, Flying car, Level-3 autonomous vehicle (Photo: Business Wire) Die Expo wird das von der japanischen Regierung vorgeschlagene Konzept der Society 5.0 als höchst wünschenswerte zukünftige Gesellschaft präsentieren. Das Konzept sieht die Schaffung einer menschenzentrierten Gesellschaft vor, in der alle Branchen und andere Bereiche der Gesellschaft KI, IoT, Roboter, Big Data und andere innovative Technologien einsetzen, um kritische Herausforderungen zu meistern. Der 6. Basisplan für Wissenschaft, Technologie und Innovation des Kabinettsbüros für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 legt die Richtung der Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik fest, um Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und das Wohlergehen von Menschen mit unterschiedlichem Charakter zu sichern. Auf der Expo werden Errungenschaften präsentiert, die durch nationale Projekte zur Steigerung der Innovation in der Gesellschaft erzielt werden, darunter das ministerienübergreifende Programm zur strategischen Innovationsförderung (SIP) und das ImPACT-Programm zur Stimulierung risikoreicher, wirkungsvoller F&E. Japans wissenschaftliche und technologische Bestrebungen werden durch zahlreiche Vorführungen fortschrittlicher Technologien vermittelt. Konkret werden rund 50 führende japanische Unternehmen, Universitäten und Organisationen rund 200 Produkte und Forschungsleistungen ausstellen, von denen erwartet wird, dass sie nicht nur zur Society 5.0, sondern auch zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen. Die Exponate werden Bereiche wie Mobilität, Gesundheit und Pflege, Fertigung, Landwirtschaft, Ernährung, Katastrophenvorsorge und Energie abdecken, darunter: Seite 2 ► Seite 1 von 4





