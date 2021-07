‚PASSIVE‘ VERMÖGENSVERWALTUNG VERSUS ‚AKTIVE‘ VERWALTUNG

Wie verdient man an der Börse am besten Geld? Mit dieser Frage beschäftigen sich sowohl Amateure als auch Profis seit vielen hundert Jahren und bezahlen laufend viel Lehrgeld.

Die allermeisten Versuche ‚den Markt zu schlagen‘ scheitern, ziemlich sicher zumindest für die Anleger, wenn man die Spesen mit in die Rechnung einbezieht.

Statistische Auswertungen über einen 20-Jahres-Zeitraum durch den amerikanischen Wirtschafts-Nobel-Preisträger von 2013, Eugene Fama haben ergeben, dass der Durchschnitt aller professionellen Vermögensverwalter – einschließlich der aktiv verwalteten Investmentfonds – auf mittlere oder gar längere Sicht, den Markt nicht ‚schlagen‘, das heißt, keine Outperformance zur gewählten Benchmark (Vergleichsindex) generieren. Und das bereits vor Kosten. Nach Kosten liegt die Underperformance zur Benchmark bei Fonds zwischen 2 und 3 Prozent, bei aktiven Verwaltungsmandaten geschätzt zwischen 1 und 2 Prozent.

Da Investoren ihre Strategie und ihre Vermögensverwalter beziehungsweise Investmentfonds auch oftmals zur Unzeit wechseln, liegt die Netto-Rendite (nach Kosten, vor Steuern) der Investoren noch deutlicher unter der Benchmark. Bei Fondsinvestoren laut Berechnungen von Eugene Fama um 4 bis 5 Prozent pro Jahr.

Das sind aus Sicht der Investoren unnötig verschenkte Renditen.

Selbst der bekannte ‚Star-Investor‘ Waren Buffet, der als einer der besten Vermögensverwalter der Welt gilt, hat – bereinigt um den Leverage (Hebelwirkung bei Beleihung) – den Aktienindex S+P 500 nicht wesentlich geschlagen.

Woran scheitern die meisten Vermögensverwaltungsprodukte?

Die Versuche, durch ein aktives Management „den Markt“ zu schlagen, scheitern in der Regel an falschen Timing-Entscheidungen, unglücklichem „Stock-Picking“ und hohen Kosten.

Wenn Investoren bei ihren Anlageentscheidungen Emotionen folgen, sind die Resultate oftmals bescheiden. Manchmal lösen Panik, manchmal Gier die Anlageentscheidungen aus. Keine dieser Emotionen führt in der Regel zu guten Entscheidungen.

Wenn Investoren hingegen intelligente Regeln aufstellen und diese diszipliniert verfolgen, steigen die Erfolgschancen beträchtlich.

Die Lösung des Problems:

Einsatz passiver Fonds, Verzicht auf Market-Timing, geringe Umschichtungshäufigkeit – dadurch niedrige Kosten auf allen Ebenen und drastische Reduzierung von Timing-Fehlern und Fehlern beim „Stock-Picking“.

Der entscheidende erste Schritt: die richtige ‚Asset Allocation‘ (Aufteilung auf verschiedene Vermögensklassen, Diversifikation).

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Auswahl und Gewichtung der Asset-Klassen, Branchen und Regionen weit mehr Auswirkung auf den Erfolg hat als der ständige Versuch, die Schwankungen der Märkte durch eine Vielzahl von Käufen und Verkäufen auszunutzen.

Die passende Asset-Allocation (Aktien, Renten, Cash, Regionen, Sektoren, etc.) muss auf Basis des individuellen Risikoprofils des Anlegers festgelegt werden – Festlegung von Quoten für Aktien, Renten, Bargeld, Edelmetalle etc. - und im Anschluss günstig implementiert und langfristig eingehalten werden.

Die kostenmäßig günstigste Anlageform sind passive Fonds, die sich z.B. an einem Index orientieren, wie z.B. dem DAX, dem EUROSTOXX, dem Standard & Poor 500 oder dem MSCI, die weitaus niedrigere Gebühren haben als aktive Fonds, deren jährliche Gesamtgebühren oftmals 2 Prozent übersteigen, während die jährlichen Kosten von ETFs meistens deutlich unter 0,5% liegen – Tendenz weiter fallend. ETFs sind ‚Exchange Traded Funds‘, das heißt Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Daneben gibt es aber auch passive Fonds, die nur über die herausgebende Investmentbank bezogen und verkauft werden können.

Da ein „Rebalancing“ in der Regel nur ein oder zwei Mal im Jahr erforderlich ist, fallen auch auf dieser Ebene nur geringe Umschichtungskosten an. „Rebalancing“ bedeutet in diesem Fall, dass Wertpapiere antizyklisch gehandelt werden und somit tendenziell günstig eingekauft und teuer verkauft werden. Rebalancing (Anpassung) bedeutet, dass nach durch die Börsenentwicklung verursachten Wertschwankungen die Ist-Gewichtungen der einzelnen Asset-Klassen wieder an die anfangs festgelegte Soll-Gewichtung angepasst werden – quasi ein rein buchhalterisch ausgelöster Vorgang.

Neben der Reduzierung der Kosten bewirkt dies eines: Das Potential der Märkte, in die man investiert hat, wird ausgeschöpft. Es ist ausgeschlossen, dass man durch unglückliche Kauf- und Verkaufsentscheidungen hinter dem jeweiligen Markt zurückbleibt.

Die Vorteile einer passiven Anlagestrategie mit ETFs auf einen Blick:

- niedrige Kosten

- hohe Liquidität

- maßgeschneiderte Asset-Allocation (individuell angepasst)

- wenige Umschichtungen (auch steuerlich von Vorteil)

- keine Timing-Fehler (aus Gier oder Angst)

- antizyklisches Investieren (‚gezwungenermaßen‘, durch das ‚Rebalancing‘)

- einfache Handhabung

- nachhaltig (gut diversifiziert, Risikostreuung, sichere Verwahrung)

- unbegrenzt skalierbar

- transparent (wenige Positionen, wenige Umschichtungen)

Die Umsetzung der Strategie ist recht einfach und kann auch ohne Inanspruchnahme der Dienste eines professionellen Vermögensverwalters vom Anleger selbst umgesetzt werden. Wer sich nicht selbst um das Portfolio kümmern und eine Bank oder einen Vermögensverwalter oder einen Robo-Advisor mit der Umsetzung beauftragen möchte, sollte nicht mehr als 0,5% Gebühren p.a. für diese Dienstleistung bezahlen.

Autor: Markus Ross