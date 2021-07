High Tide eröffnet sein 20. Cannabis-Geschäftslokal in Ontario in der Rideau Street in Ottawa

CALGARY, 16. Juli 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (NASDAQ: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Konsum von Cannabis erweitert hat, hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Geschäftslokal an der Adresse 111 Rideau Street in Ottawa (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen hat. Mit dem neuen Geschäftslokal erhöht sich die Zahl der Markengeschäftsstandorte, an denen High Tide Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft, in der Provinz Ontario auf insgesamt 20. Entsprechend der Strategie des Unternehmens, das organische Wachstum in lukrativen Stadtvierteln zu forcieren, befindet sich der neue Laden in einer der symbolträchtigsten Straßen im Stadtzentrum der kanadischen Bundeshauptstadt und ist nur wenige Meter von wichtigen Touristenattraktionen wie dem Einkaufszentrum Rideau Centre, dem Parliament Hill und dem Byward Market entfernt.





„Die Eröffnung unserer zwanzigsten Filiale in der größten Provinz Kanadas und das kontinuierliche Wachstum im Online-Handel sind in den starken Fundamentaldaten von High Tide begründet“, erklärt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Da die pandemiebedingten Baubeschränkungen nun aufgehoben wurden, werden wir das organische Wachstum im stationären Handel in Kanada forcieren und gleichzeitig weitere Übernahmen mit unmittelbarem Wertzuwachs im Online-Handel in den Vereinigten Staaten anstreben“, fügt Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[i] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 87 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com und Smokecartel.com, und seit kurzem auch im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com, FABCBD.com und Dailyhighclub.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).