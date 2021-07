Landgericht Nürnberg verurteilt Stellantis im Diesel-Abgasskandal von Fiat-Chrysler / Dr. Stoll & Sauer erstreitet Urteil und führt Musterfeststellungsklage gegen Daimler an

Lahr (ots) - Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH haterneut im Diesel-Abgasskandal von Fiat-Chrysler (FCA, jetzt Stellantis) einverbraucherfreundliches Urteil erstritten. Das Landgericht Nürnberg-Fürthverurteilte am 9. Juli 2021 Stellantis aufgrund von sittenwidriger undvorsätzlicher Schädigung zur Zahlung von Schadensersatz. (Az. 19 O 737/21). DaFCA/Stellantis sich zur Klage nicht geäußert hatte, sprach das Gericht einVersäumnisurteil. Der Skandal ist mit dem von der VW AG vergleichbar.Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen Verbrauchern zu einer anwaltlichen Beratung imkostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzleigehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber vertreten derzeit denVerbraucherzentrale Bundesverband in der Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) Bereits 2020 haben Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer für 260.000VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.

Landgericht sieht Stellantis in der Rechtsnachfolge von FCADas Landgericht Nürnberg-Fürth hat die juristische Aufarbeitung desDiesel-Abgasskandals bei FCA weiter vorangetrieben. Die 19. Zivilkammer fällteein deutliches Versäumnisurteil und brachte in der Begründung zum Ausdruck, dassder Autobauer sittenwidrig und vorsätzlich im Sinne von §826 BGB gehandelt hat(Az. 19 O 737/21). Am Landgericht Stade hat Dr. Stoll & Sauer vier positiveUrteile erstritten (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/landgericht-stade-verurteilt-fiat-chrysler-stellantis-erneut-im-diesel-abgasskandal-dr-stoll-sauer-sieht-aufgrund-der-beweislast-verbraucher-klar-im-vorteil)(Az. 2 O 12/21, 2 O 33/21, 2 O 15/21 und 7 O 103/21). Ein erstes Verfahren derKanzlei befindet sich bereits in der Berufung am Oberlandesgericht Karlsruhe (Az. 14 O 333/20 (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-von-fiat-erreicht-das-oberlandesgericht-karlsruhe-landgericht-freiburg-weist-erste-klage-ab-dr-stoll-sauer-froh-ueber-schnelle-entwicklung) ).Außerdem hat das Landgericht Koblenz am 1. März 2021 FCA wegen vorsätzlicher undsittenwidriger Schädigung nach §826 BGB zur Zahlung von Schadensersatzverurteilt ( Az. 12 O 316/20 (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/fiat-chrysler-im-diesel-abgasskandal-erstmals-verurteilt-landgericht-ko