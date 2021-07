Computer-Probleme bei Lufthansa - Manuelles Check-in

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa hat es am Freitag Computer-Probleme gegeben. Es handele sich um vereinzelte Ausfälle an Außenstationen, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. Als Grund nannte die Fluggesellschaft einen weltweiten Systemausfall bei einem Dienstleister. Der allgemeine Flugbetrieb sei aber bislang nicht beeinträchtigt. In Hamburg wurden Passagiere per Hand an Bord eingecheckt, was die Abläufe verzögert habe./ceb/DP/eas