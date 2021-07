AllCloud übernimmt Integress

Berlin (ots) - Durch die Übernahme kann AllCloud die Cloud-Journeys seiner

AllCloud ist Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner und SalesforcePlatinum Partner. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine etablierte Data undAnalytics Practice in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die Übernahme vonIntegress ermöglicht es AllCloud, seine AWS- und Salesforce-zentrierten Data-und Analytics-Fähigkeiten zu erweitern. AllCloud-Kunden auf der ganzen Welt, diesich in der Cloud weiterentwickeln und wachsen, profitieren jetzt noch mehr vonder Unterstützung durch AllCloud, um den Wert ihrer Daten in Salesforce, AWS undanderen wichtigen Systemen zu erschließen.Integress verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Unterstützungseiner Kunden und hilft ihnen, ihre Geschäftsziele zu erreichen, d. h. denUmsatz zu steigern und die Margen zu verbessern. Integress hat diese Erfolge fürseine Kunden erzielt, indem Daten durch Cloud Data Warehousing, erweiterteAnalytics und Visualisierungen zugänglich und umsetzbar gemacht wurden. ZumBeispiel hat Integress kürzlich einem Logistikunternehmen geholfen, 2 MillionenUS-Dollar einzusparen, indem der Zugang zu Daten über Systeme hinweg erweitertwurde.Zu den Kunden von Integress gehören Unternehmen aus den BereichenGesundheitswesen, Biowissenschaften, Logistik, Transport undFinanzdienstleistungen. Darüber hinaus hat Integress seine Exzellenz bei derBereitstellung von transformativen Dienstleistungen auf Unternehmensebene unterBeweis gestellt, einschließlich seiner Arbeit mit Snowflake, Tableau und Sigma,die sich optimal mit den Services rund um AWS und Salesforce ergänzen, dieAllCloud anbietet."Der Markt erlebt fast das Äquivalent eines perfekten Sturms", sagt DougShepard, President North America von AllCloud. "Erstens hat sich die Migrationvon Unternehmen in die Cloud in den letzten 18 Monaten rasant beschleunigt.Zweitens schätzen Unternehmen die Insights, die betriebliche Effizienz und diestrategischen Verbesserungen, die sie durch die richtige Nutzung ihrer Daten