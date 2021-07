Zahl der Todesopfer in Rheinland-Pfalz steigt auf 60 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.07.2021, 12:16 | 26 | 0 | 0 16.07.2021, 12:16 | MAINZ (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer bei der Hochwasserkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz ist auf 60 gestiegen. Dies teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Mainz mit./irs/pz/DP/eas



