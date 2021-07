PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat sich nach den Kursverlusten am Vortag etwas stabilisiert. Insgesamt bewegten sich die wichtigsten europäischen Indizes am Freitag nur wenig. Analysten sehen den generellen Aufwärtstrend an den Märkten weiter intakt, nachdem die Furcht vor einer schärferen Geldpolitik in den USA im Zuge der dort zuletzt deutlich gestiegenen Inflation nachgelassen hat.

Der EuroStoxx 50 stand am späten Vormittag minimal im Minus bei 4052,64 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein leichtes Minus an. Der französische Cac 40 verlor am Freitag 0,27 Prozent auf 6475,55 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,42 Prozent auf 7041,64 Punkte nach oben.