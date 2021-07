BASF feuert auf allen Zylindern

BASF profitiert an allen Fronten. Die Nachfrage und die Preise steigen gleichzeitig weltweit an, was das Geschäft in den meisten Bereichen stark voranbringt. Die Vorab-Zahlen von BASF (DE000BASF111) für das 2. Quartal sind ausgezeichnet. Man geht …

Foto: www.ntg24.de