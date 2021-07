Anlegerverlag PLUG POWER: Ist die Aktie jetzt ein Buy? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.07.2021, 12:32 | 36 | 0 | 0 16.07.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit viel Vorschusslorbeeren startet PLUG POWER in den heutigen Handel. Die Aktie liegt immerhin rund fünf Prozent in der Gewinnzone. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei PLUG POWER, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 21,80 EUR. Börsianer sollten daher PLUG POWER in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen. Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Danach notiert PLUG POWER in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 32,66 EUR. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends. Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





