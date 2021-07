FRANKFURT (dpa-AFX) - Kion setzt weiter auf den Online-Handel. Der Trend zum Kauf im Internet hat dem im MDax notierten Logistikspezialisten bereits im Corona-Jahr 2020 durch die Krise gebracht und stimmt das Management auch jetzt weiter zuversichtlich. Auch Analysten haben hohe Erwartungen. Was bei Kion los ist, was die Experten sagen und was die Aktie macht.

WAS BEI KION LOS IST: