IWBI kündigt ein neues WELL-Performance-Rating an, das sich auf die Verwendung dynamischer menschlicher und gebäudebezogener Leistungskennzahlen konzentriert, um die Erfahrung der Menschen im Gebäude zu verbessern

NEW YORK, 16. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das International WELL Building Institute (IWBI) gab heute die bevorstehende Einführung des WELL Performance Rating bekannt, einer neuen Auszeichnung, die Gebäudeeigentümer und -betreiber dafür belohnt, dass sie messbare und validierte Gebäude- und menschliche Leistungskennzahlen verwenden, um Einblicke in die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen im Gebäude zu gewinnen und die Bedingungen in ihren Räumen auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zu verbessern. Das Rating wird aus Merkmalen des WELL-Gebäudestandards (WELL) bestehen, zusammen mit neuen Wegen und Beta-Funktionen, die vom IWBI Performance Advisory , WELL Performance Testing Organizations (PTOs) und einer Reihe von Branchenführern im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien informiert werden.

„Die Branche hat bei der Erfassung von Umweltkennzahlen für Gebäude vor Ort - beispielsweise Energie- und Wasserverbrauch - gute Arbeit geleistet, aber wir müssen in der Lage sein, diese umweltfreundlichen Indikatoren mit Kennzahlen zur Gesundheitsleistung zu verbinden, um ausgewogene Entscheidungen über die Gesundheit des Planeten und die Gesundheit der Menschen zu ermöglichen", sagte Rachel Hodgdon, Präsidentin und CEO des IWBI. „Mit dieser unglaublichen und vielfältigen Reihe von Partnern, Beratern und anderen Mitwirkenden sind wir zuversichtlich, dass das neue Rating den Einsatz intelligenter, integrierter Ansätze zur Verbesserung und Steigerung von Wohlbefinden und Leistung freisetzen und beschleunigen wird."

Das WELL Performance Rating wird sich aus WELL-Merkmalen zusammensetzen, die bestimmte Führungsschwellenwerte in Bezug auf Luft- und Wasserqualität, thermischen Komfort, Akustik, Beleuchtung und Nutzererfahrung fordern und Projekten helfen, sowohl quantitative als auch qualitative Daten anzuwenden, um die Leistung sowohl der Gebäude als auch der Menschen darin zu verfolgen, zu überwachen und zu verbessern. IWBIs globales Netzwerk von 42 WELL Performance Testing Organizations, IWBI-Mitgliedsorganisationen und seine breitere Gemeinschaft von über 18.000 WELL Accredited Professionals (WELL APs) und Registranten, die das WELL AP-Zertifikat in mehr als 100 Ländern anstreben, werden Kunden bei ihrem Streben nach dem WELL Performance Rating unterstützen.