Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Notstandspolitik Trotz einer in diesem Jahr um nunmehr 7 % wachsenden US-Wirtschaft und eines sich laut Fed-Chef Powell sogar „stärker als erwartet“ entfaltenden Teuerungsproblems – die Kerninflation erreichte mit 3,8 % p.a. ein 29-Jahreshoch –, will die US-Notenbank unverändert an ihrer Nullzins- und Gelddruckpolitik festhalten.