InTiCa Systems AG: Virtuelle Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt - Vorläufiger Halbjahresumsatz bestätigt starkes erstes Quartal

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

Vorläufiger Halbjahresumsatz in Höhe von EUR 53,7 Mio. (+82%)

Aktueller Auftragsbestand in Höhe von EUR 117 Mio.

Weiterhin hohe Unsicherheit in den Märkten, Prognose unverändert



Passau, 16. Juli 2021 - Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten InTiCa Systems AG (ISIN DE0005874846, Ticker IS7), die aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie erneut virtuell stattfand, haben die Aktionäre allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Unter anderem wurde Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit Entlastung erteilt und die Vergütungssysteme für beide Gremien - wie vom Gesetzgeber in der Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie gefordert - gebilligt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.intica-systems.com im Bereich Investor Relations zur Einsicht bzw. zum Download zur Verfügung.

In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr erläuterte der Vorstand ausführlich die Konzernzahlen sowie die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche und stellte diese in den Kontext der andauernden Pandemie sowie der übergeordneten strategischen Entwicklung. Mit positivem Gesamturteil: Trotz starker Belastungen durch einen vorübergehenden Absatzeinbruch sowie höheren Produktionskosten und zusätzlichen Aufwendungen infolge der Covid-19-Pandemie, wurde die erfolgreiche Entwicklung der Vorjahre fortgesetzt. Aufgrund des frühzeitig angestoßenen prozessualen, produktseitigen und liquiditätstechnischen Transformationsprozesses gelang es auch in einem schwierigen Umfeld sichtbares Umsatzwachstum, deutliche Mittelzuflüsse und ein positives operatives Ergebnis zu erzielen. Die InTiCa Systems AG hat ihre Stabilität und Zukunftsfähigkeit im Geschäftsjahr 2020 damit eindeutig unter Beweis gestellt.