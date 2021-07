Anlass der Studie: Update

seit: 16.07.2021

Analyst: Henrik Markmann



Q2-Zahlen mit Licht und Schatten - Prognose für das dritte Quartal deutet auf erneut zweistelliges Wachstum hin



ad pepper hat gestern vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht und dazu auch eine Prognose für die operative Entwicklung im laufenden dritten Quartal abgegeben.



ad agents und Webgains wachsen zweistellig: Im zweiten Quartal erzielte ad pepper auf Gruppenebene ein Wachstum der Bruttoerlöse um +11,0% yoy auf 25,9 Mio. Euro (H1/21: +20,1% yoy auf 54,0 Mio. Euro). Die Nettoerlöse stiegen um +6,5% yoy auf 6,5 Mio. Euro und damit nur unwesentlich geringer als von uns erwartet (MONe: 6,7 Mio. Euro; H1/21: +12,1% yoy auf 13,4 Mio. Euro). Auf Segmentebene wuchs die Full-Service-Agentur ad agents mit +18,7% yoy auf 1,9 Mio. Euro am stärksten (MONe: 1,8 Mio. Euro). Besonders hervorzuheben ist hier, dass nach Unternehmensangaben der Löwenanteil des Wachstums durch Upselling von Bestandskunden erreicht wurde, was u.E. ein klarer Indikator für die gute Wettbewerbsposition ist. Das Affiliate Netzwerk Webgains steigerte die Erlöse um +15,9% yoy auf 3,7 Mio. Euro (MONe: 3,7 Mio. Euro) und profitierte von einer unverändert hohen Dynamik im E-Commerce. Das Segment ad pepper media verzeichnete einen Umsatzrückgang von -30,3% yoy auf 0,9 Mio. Euro (MONe: 1,2 Mio. Euro), der wie schon in Q1 primär auf ein zögerliches Buchungsverhalten einiger Großkunden zurückzuführen ist.



Ergebnisentwicklung von Personalaufbau und Sondereffekt geprägt: Das EBITDA reduzierte sich in Q2 deutlich um -38,5% yoy auf 1,0 Mio. Euro (MONe: 1,5 Mio. Euro). Grund hierfür sind laut Unternehmen etwas erhöhte Investitionen in den Personalaufbau, um die angestrebte Expansion (u.a. Italien) im aktuell vorteilhaften Marktumfeld voranzutreiben. Darüber hinaus wirkte sich ein im Vorjahr angefallener Sondereffekt nun negativ bei Webgains aus (0,6 Mio. Euro abgelaufene Vorauszahlungen), weshalb sich das Segment- EBITDA auf 0,8 Mio. Euro reduzierte (Vj.: 1,5 Mio. Euro). Das Segment ad pepper media erzielte trotz des hohen Erlösrückgangs mit 0,2 Mio. Euro noch ein solides Ergebnis (Vj.: 0,5 Mio. Euro). Bei ad agents erhöhte sich das EBITDA von 0,2 auf 0,4 Mio. Euro.



