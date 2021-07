Anlegerverlag PLUG POWER: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.07.2021, 13:32 | 12 | 0 | 0 16.07.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen Traumstart legt heute PLUG POWER hin. So kann der Kurs satte rund fünf Prozent zulegen. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 23,15 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles PLUG POWER-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Dieses wichtige Tief wurde bei 21,80 EUR markiert. Die Spannung bei PLUG POWER ist also kaum zu überbieten. Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 32,66 EUR, womit sich PLUG POWER in Abwärtstrends befindet. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends. Fazit: Wie es bei PLUG POWER weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





