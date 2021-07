STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Heimlich still und leise hat sich der DAX in dieser Handelswoche auf ein zwischenzeitliches Allzeithoch von 15.810 Punkten vorgearbeitet. Die Kursgewinne waren jedoch nur von kurzer Dauer und mussten zum Wochenende wieder größtenteils abgegeben werden. Damit notiert der DAX auf Wochensicht auf der Stelle. Dafür verspricht die kommende Handelswoche umso mehr Spannung an den Märkten. Nicht nur die Quartalszahlen von deutschen (unter anderem SAP und VW) und europäischen Konzernen (unter anderem LVMH, Unilever & ASML) stehen im Kalender von Börsianern - auch die EZB wird nächste Woche Auskunft über die weitere Leitzinsentwicklung geben. Der mit nahezu 1.000 Preisfeststellungen meistgehandelte Wert der letzten Handelswoche war die Aktie des VW-Konzerns (WKN 766403). Wie das Unternehmen zu Wochenbeginn mitteilte, wurde der Vertrag mit VW-Chef Herbert Diess vorzeitig bis Herbst 2025 verlängert. Diess gilt als entschiedener Verfechter der Elektromobilität und will den VW-Konzern in den kommenden Jahren weiter in Richtung alternative Antriebe ausrichten. Nun darf er seine Strategie also bis mindestens 2025 weiterführen. Anleger scheinen zufrieden - die Aktie legt auf Wochensicht rund 4% zu. Viele Preisfeststellungen fanden auch in den Papieren von Siemens Energy (WKN ENER6Y) statt. Nachdem das spanische Tochterunternehmen Siemens Gamesa (WKN A0B5Z8) wegen gestiegener Aufwendungen einen Verlust fürs abgelaufene Quartal verzeichnen musste, rutschte auch Siemens Energy - die rund zwei Drittel an Gamesa hält - deutlich ins Minus und musste seine Prognose fürs Jahr nach unten korrigieren. Auch Anleger scheinen enttäuscht zu sein - die Aktien von Siemens Energy (-15%) und Siemens Gamesa (-20%) verlieren auf Wochensicht deutlich an Wert.