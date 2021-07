State Street Q2 EPS Beats Consensus by 30 Cents Autor: PLX AI | 16.07.2021, 13:34 | 13 | 0 | 0 16.07.2021, 13:34 | (PLX AI) – State Street Q2 EPS USD 2.07 vs. estimate USD 1.77.Total fee revenue $2,514 millionNet interest income $467 millionNet income $763 million vs. estimate $620 millionStarting in the third quarter, we have announced an increase to our common … (PLX AI) – State Street Q2 EPS USD 2.07 vs. estimate USD 1.77.Total fee revenue $2,514 millionNet interest income $467 millionNet income $763 million vs. estimate $620 millionStarting in the third quarter, we have announced an increase to our common … (PLX AI) – State Street Q2 EPS USD 2.07 vs. estimate USD 1.77.

Total fee revenue $2,514 million

Net interest income $467 million

Net income $763 million vs. estimate $620 million

Starting in the third quarter, we have announced an increase to our common stock dividend by 10% to $0.57 per share and our Board has authorized a common share repurchase program of up to $3 billion through 2022, CEO says



