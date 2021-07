Enstar kündigt zwei Transaktionen mit Hillhouse an

Strategischer Rückkauf der Beteiligung der Hillhouse-Fonds an Enstar

Erwerb der Beteiligung einer Hillhouse-Tochtergesellschaft an Enhanzed Re

HAMILTON, Bermuda, July 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Rückkauf von insgesamt 3.749.400 Stammaktien von Enstar, die von Fonds gehalten werden, die von Hillhouse Capital Management („Hillhouse“) verwaltet werden, zu einem Preis von 234,52 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen, was einem Gesamtwert von 879,3 Millionen US-Dollar mit Abschlag auf den Buchwert entspricht. Die Aktien stellen die gesamte Beteiligung der Hillhouse-Fonds an Enstar dar, die 16,9 % der Stammaktien insgesamt und 9,4 % der stimmberechtigten Stammaktien ausmacht. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 21. Juli 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.