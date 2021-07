Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ADVA Raises EBIT Margin Outlook; Keeps Revenue Outlook Unchanged (PLX AI) – ADVA Q2 revenue EUR 149.4 million.Q2 EBIT EUR 14.4 millionOutlook FY revenue EUR 580-610 million (unchanged)Outlook FY EBIT margin 7-10%, up from "less than 7%" previouslySays due to the global bottlenecks in the semiconductor industry, …