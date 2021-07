BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aus Bewertungssicht seien derzeit in Europa die Aktien von Bierbrauern gegenüber denen von Spirituosenherstellern favorisiert, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Innerhalb der Branche ist AB Inbev nun sein bevorzugter Wert./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 05:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.