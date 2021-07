Das Aktionsbündnis gegen Kunststoffabfälle (Plastic Waste Coalition) des CGF führt nun die vollständige Palette der "Golden Design Rules" (der goldenen Designregeln) ein, um der Kunststoffabfälle Herr zu werden Nachrichtenagentur: news aktuell | 16.07.2021, 14:25 | 34 | 0 | 0 16.07.2021, 14:25 |

Paris (ots/PRNewswire) - Auf der Basis einer gemeinsamen Vision über eine Welt,in der keine Plastikabfälle mehr in der Natur enden sollen - weder an Land, nochin den Meeren - kündigt die Coalition of Action on Plastic Waste (https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/plastic-waste/key-projects/packaging-design/?utm_source=press-release&utm_medium=newswires&utm_campaign=plastics-pr-newswires) des Consumer Goods Forum (CGF) heute die jüngsten durchBündnismitglieder gesetzten, wesentlichen Schritte, um den Umgang derKonsumgüterindustrie mit Kunststoffverpackungen zu verändern. Die 42Mitgliedsunternehmen veröffentlichten die restlichen sieben "Golden DesignRules", die auf die ersten beiden im Dezember 2020 eingeführten Designregelnfolgen. Die Bündnismitglieder engagieren sich für die Einführung eigener Regelnfür gezielte, wirksame und nachhaltige Maßnahmen, nachdem sie die entsprechendenMöglichkeiten in ihren Verpackungsportfolios identifiziert und priorisierthaben.Das Bündnis, das auf dem Bekenntnis des CGF im Jahr 2018 zur Ellen MacArthurFoundation for a New Plastics Economy (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy) (Ellen Mac Arthur Stiftung für einenneuen Umgang mit Plastik in der Wirtschaft) gründet, engagiert sich dafür, dieFörderung eines Modells der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Dazu stellte dasAktionsbündnis bei seiner Gründung im vergangenen Jahr seine vier Prioritätenumfassende Fortschrittsvision vor: Neugestaltung des Verpackungsdesigns,Entwicklung eines Rahmens für optimierte Programme hinsichtlich der erweitertenHerstellerverantwortung (EPR), Förderung von Innovation beim Recycling und dieSteuerung neuer Programme für moderne und im Wandel befindliche Märkte, um denRecycling-Anteil zu erhöhen.Die Bündnismitglieder haben nach den erzielten Fortschritten bei ihrer erstenPriorität, nun die restlichen "Golden Design Rules" (https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/plastic-waste/key-projects/packaging-design/?utm_source=press-release&utm_medium=newswires&utm_campaign=plastics-pr-newswires) zur Gestaltung von Kunststoffverpackungen fertiggestellt. Diese sollendie Entwicklung hin zur Verwendung von weniger und hochwertigeren Kunststoffenbeschleunigen. Dieses freiwillige, unabhängige und zeitgebundene Engagement istein bedeutender Beitrag unserer Industrie sowie des Systems als Ganzes und dergeeignete Zeitpunkt für die Festlegung weiterer erforderlicher

