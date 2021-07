ServiceMax erwirbt LiquidFrameworks, um Field Service Management-Lösungen im Energiesektor voranzutreiben

Da der Markt weiterhin Druck auf die Öl- und Gasindustrie ausübt, um die Kapitaleffizienz zu erhöhen, müssen Ölfelddienstleister ihre alten Feldbetriebsmanagementprozesse auf digitale Systeme umstellen. Ob bei langen Einsätzen auf einer Offshore-Plattform mit eingeschränkter Konnektivität oder bei Turnarounds in einer Raffinerie - Außendiensttechniker in dieser Branche sind verantwortlich für die Bereitstellung von Serviceleistungen für den Kunden sowie für die Bedienung neuer digitaler Systeme, die darauf abzielen, Anlagen zu warten, die Produktivität zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Die Akquisition wird ServiceMax besser positionieren, um die Nachfrage nach digitaler Serviceausführung in dieser Branche zu befriedigen und gleichzeitig das Produktportfolio und die Go-to-Market-Kanäle von ServiceMax zu erweitern.

„ServiceMax hat sich verpflichtet, alles zu tun, was wir können, um Unternehmen dabei zu helfen, kritische Anlagen - und die Welt - am Laufen zu halten. Die Stärkung unseres Kundenangebots im Energiesektor ist ein zentraler Bestandteil dieses Engagements", so Neil Barua, CEO von ServiceMax. „Durch die Kombination der modernen Außendienstplattform von ServiceMax mit der Branchenexpertise von LiquidFrameworks sind wir besser in der Lage, Öl- und Gasunternehmen die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um einen konsistenten und zuverlässigen Service zu gewährleisten und die Anlagenleistung zu maximieren."