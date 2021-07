Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Relay Medical-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Die Charttechnik hat sich mit diesem Nackenschlag erheblich eingetrübt. Relay Medical hat nämlich eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So erreicht der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bis zuletzt bedeuteten 0,15 EUR dieses Tief. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Anleger, die bei Relay Medical schon immer auf ein Schnäppchen gewartet haben, sehe nun womöglich ihre Zeit gekommen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 0,28 verläuft. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

