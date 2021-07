Nachdem das Vattenfall Joint Venture im Stahl-/Eisenbereich für NEL Asa (ISIN: NO0010081235) einiges an Perspektiven eröffnet hatte und frischer Wind bei Hyon weht, fehlen jetzt eigentlich nur noch die „fetten Aufträge“. Und Jon Andre Løkke , als frischgekürter Präsident der „Hydrogen Europe“ Initiative,

trommelt kräftig für die Produkte der Norweger. Aber die Anleger verlieren wohl langsam den Glauben daran, das Nel in der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft die Rolle spielen könnte, die man ihr noch Anfang des Jahres zutraute. Viel Euphorie nahm das Scheitern Nel’s bei dem scheinbar gesetzten Kunden Iberdrola, den man Mitt Mai cummins überlassen musste. Die Amerikaner waren einfach grösser, hatten die finanziellen Mittel vor Ort eine eigene Produktion für Elektrolyseure aufzubauen, und versprachen so dem spanischen Versorger eine Kooperation auf Augenhöhe. Und lockten so neben Co-investitionen auch mit lokalen Arbeitsplätzen, die die staatlichen Förderer gerne sehen. Denn derzeit ist Wasserstoff hochsubventioniert und auf staatliche Programme angewiesen. Und das noch für einige Zeit.

Genau dieselben Gründe lösten heute den weiteren Kursverfall der Aktie aus

Ein Analyst von JP Morgan strich heute das Kursziel für Nel von 28,00 NOK auf 15,00 NOK (ca. 1,50 EUR) zusammen. Und die Gründe hören sich bekannt an: Er zweifelt daran, das Nel in dem rasant wachsenden Markt, der mittlerweile auch im Fokus der Grosskonzerne liegt, seine technologisch führende Stellung in dauerhafte und steigende Umsätze umsetzen kann.

Neben den finanziellen Möglichkeiten und Erfahrungen mit Grossprojekten, die eine Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) (zuletzt 88 MW Elektrolyseure in Kanada verkauft), Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0)( grosser Gewinner beim 8 Mrd Förderkuchens der deutschen H2-Initiative) oder Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82)(die gerade eine komplette H2-Infrastruktur in südkorea technisch ausstattet) auszeichnen, sieht eine Nel blass aus. Und das sind nur einige deutsche Konzerne, dazu kommen weltweit 30-40 weitere Big Player.

