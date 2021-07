Zustimmung auf außerordentlicher Hauptversammlung stellt die Weichen zur Schaffung der größten europäischen Stammzellbank



Am Dienstag haben die Vita 34-Aktionäre im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung mit 87,6% der erforderlichen Kapitalerhöhung für den beabsichtigten Zusammenschluss mit der polnischen Stammzellbank Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) zugestimmt. Bereits Ende Mai gab Vita 34 weitere Details der Transaktionen bekannt und veröffentlichte starke Q1-Zahlen.



Details des Zusammenschlusses mit PBKM: Parallel zur Veröffentlichung des Q1-Berichts Ende Mai verkündete Vita 34, dass eine

Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement, BCA) mit PBKM unterzeichnet wurde. Diese Vereinbarung legt die genauen Konditionen einer Fusion der beiden Unternehmen fest. Demnach bietet Vita 34 den PBKM-Aktionären an, alle Aktien der PBKM gegen Aktien von Vita 34 im Rahmen einer Sacheinlage umzutauschen. Den PBKM-Aktionären werden 1,3 neue Vita 34-Aktien je einer PBKM-Aktie angeboten. Die bis zu 12.280.560 neuen Vita 34-Aktien sollen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen werden. Der Abschluss des Umtauschangebots steht unter der Bedingung einer Mindestannahmequote von 95% der ausstehenden PBKM-Aktien. Da die Aktionärsstruktur bei PBKM von einige Großaktionären (AOC Health GmbH plus PBKM-Management halten zusammen ca. 69%) geprägt ist und diese sich bereits verpflichtet haben, dem Tausch zuzustimmen, halten wir das Erreichen der 95%-Schwelle für wahrscheinlich. Der Vorstand plant, im September mit dem Umtauschangebot zu beginnen, sodass die Transaktion im Oktober abgeschlossen sein könnte.



Perspektiven der zusammengeführten Gesellschaft: Durch den Zusammenschluss entstünde die größte europäische Stammzellbank mit einem kombinierten Marktanteil von mehr als 30%. Die Gesamtzahl der Einlagerungen läge bei rund 637.000 (Vita 34: 247.000; PBKM: 390.000). Die 'pro forma'-Zahlen auf Basis des abgelaufenen Geschäftsjahres deuten auf ein Umsatzniveau von 67,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA i.H.v. 10,1 Mio. Euro hin. Die aggregierte Marktkapitalisierung dürfte bei über 250 Mio. Euro liegen und damit auch eine erhöhte Aufmerksamkeit von größeren institutionellen Investoren bewirken. Die jährlichen Kostensynergien des kombinierten Unternehmens bezifferte der Vorstand aktuell auf mindestens 3,1 Mio. Euro. Diese dürften in drei Jahren erreicht werden und sollen auf die folgenden Bereiche zurückzuführen sein:



