Flucht aus China! Geht der Crash weiter? Es gibt Gründe anzunehmen, dass die Ära der starken Zuwächse bei chinesischen Aktien zu Ende geht. Optimisten halten dagegen und argumentieren, dass nach Beendigung der Regulierungen die Aktien wieder absolut High-Flyer werden können. In der Ausgabe sprechen wir darüber, was für aber auch was gegen die Aktien aus China spricht.