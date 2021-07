Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Dow nähert sich weiter seinem Rekordhoch An der Wall Street dürfe der Dow Jones Industrial am Freitag an seine Vortagesgewinne anknüpfen und etwas weiter zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex mit 0,15 Prozent im Plus bei 35 041 …