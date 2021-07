Und seit der Niederlage Steinhoffs vor dem Western Cape Highcourt läuft die Zeit gegen Steinhoff. Der Sieg der klagenden Trevo Capital und der beiden Hamilton Gesellschaften bringt das ganze „Vergleichsgebäude“ der beiden koordinierten Schutzschirmverfahren mit zwei Gläubigerversammlungen allein von der Zeitplanung her durcheinander.Daneben gibt es aber“noch“ den operativen Part. Und während gerade die Pepco Group NV (ISIN: NL0015000AU7) beeindruckende Quartalsergebnisse lieferte, brennt es an anderer Stelle:



PepKor Holdings Ltd erleidet hohe Schäden – derzeit rund 10 % der Geschäfte betroffen durch Unruhen

Und insbesondere da Pepkor-Aktien rund 50 % des Vergleichsangebots ausmachen, kommen diese Probleme für den Steinhoff-Konzern zur Unzeit. Bis jetzt halten sich die Aktien der PepKor Holdings Ltd (ISIN: ZAE000259479) an der Börse Johannesburg noch relativ gut bei 19,44 ZAR ( nur 10 % unter dem vor kurzem erreichten Jahreshöchststand von 21,75 ZAR). Aber auf Eurobasis sieht es schlechter aus. Hier machen sich die Währunsgturbulenzen durch die Unruhen bemerkbar: In Frankfurt liegt die Aktie mit 1,09 EUR rund 20 % unter dem vor kurzem erreichten Jahreshöchststand von 1,36 EUR. Und da die aggressivsten Vergleichsgegner in EUR respektive GBP „buchen“, wirkt sich die Entwicklung eher negativ auf die Vergleichschancen aus.

Steinhoff’s Pepco liefert – wieder einmal – sehr gute Quartalsergebnisse. Hilft das bei den Gesprächen mit Trevo und den Hamiltons?

Jenoptik wächst kräftig, kräftiger als erwartet. Erhöht die Prognose und die Aktie feiert die zahlen mit einem Plus von derzeit 11,84 %.

Siemens Energy setzt auf Zusammenarbeit der ehemaligen Mutter Siemens im H2-Bereich. Genauso wie Ballard Power.

H2-Update: Plug Power macht Nägel mit Köpfen. 345 MW PPA sichert grüne H2-Produktion.



Vorstände von Gerresheimer werden nicht müde, das „stärkste Quartalswachstum in der Geschichte“ zu betonen. Aber Platow erwartet mehr.

Nach sino liefert auch mwb für das zweite Quartal schwächere Zahlen als erwartet. Bedeutung für flatexDEGIRO. L&S. Oder wallstreet:online?